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В Беларуси здания завода измерительных приборов ушли на торгах за 2 млн рублей

В центре Гомеля здания большого завода продали на торгах за 2 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

В белорусском Гомеле здания завода измерительных приборов продали на торгах за 2 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе Гомельоблимущества.

В сообщении сказано, что здания завода намеревались продать в конце 2021 года. Тогда цена составляла более 10 миллионов рублей. Однако по результатам нескольких нерезультативных проведенных аукционов, цена снижалась.

«В 2024 году было принято решение о понижении цены на максимальные 80%», — уточнили в сообщении.

Говорится, что интерес к строениям проявил один участник, подавший заявление на торги. Он приобрел завод за 2 миллиона рублей на торгах, которые состоялись 30 июля. Отмечается, что новый собственник сможет использовать имущество по своему усмотрению. Это может быть торговый центр, рестораны, кафе и так далее.

Сообщается, что общая площадь капитальных строений Гомельского завода измерительных приборов, расположенного на улице Интернациональной, составляет более 29 тысяч гектаров квадратных метров. Они находятся на земельном участке около 3 гектаров в центре Гомеля.

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недвижимость