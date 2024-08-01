В Беларуси здания завода измерительных приборов ушли на торгах за 2 млн рублей

В белорусском Гомеле здания завода измерительных приборов продали на торгах за 2 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе Гомельоблимущества.
В сообщении сказано, что здания завода намеревались продать в конце 2021 года. Тогда цена составляла более 10 миллионов рублей. Однако по результатам нескольких нерезультативных проведенных аукционов, цена снижалась.
«В 2024 году было принято решение о понижении цены на максимальные 80%», — уточнили в сообщении.
Говорится, что интерес к строениям проявил один участник, подавший заявление на торги. Он приобрел завод за 2 миллиона рублей на торгах, которые состоялись 30 июля. Отмечается, что новый собственник сможет использовать имущество по своему усмотрению. Это может быть торговый центр, рестораны, кафе и так далее.
Сообщается, что общая площадь капитальных строений Гомельского завода измерительных приборов, расположенного на улице Интернациональной, составляет более 29 тысяч гектаров квадратных метров. Они находятся на земельном участке около 3 гектаров в центре Гомеля.