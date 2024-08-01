В Беларуси здания завода измерительных приборов ушли на торгах за 2 млн рублей

Говорится, что интерес к строениям проявил один участник, подавший заявление на торги. Он приобрел завод за 2 миллиона рублей на торгах, которые состоялись 30 июля. Отмечается, что новый собственник сможет использовать имущество по своему усмотрению. Это может быть торговый центр, рестораны, кафе и так далее.