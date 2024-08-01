Волгоградский регоператор по вывозу мусора начнет работу только через четыре месяца

Накануне, 31 июля, на заседании экосовета в Волгоградской облдуме снова обсуждали острый для региона вопрос по вывозу ТКО. После ухода «Ситиматик-Волгоград» власти выбрали нового регионального оператора, однако, как выяснилось, он сможет приступить к работе только с 1 декабря 2024 года. И пока неизвестно, кто в ближайшие 4 месяца будет заниматься вывозом мусора.
Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облдумы, сейчас специальная комиссия решает, как не довести ситуацию до коллапса, пока «ЭкоЦентр» готовится к исполнению контракта.
— Нам необходимо, чтобы четыре месяца, оставшиеся до вступления в силу заключенного соглашения, эта коммунальная услуга также бесперебойно предоставлялась жителям. Ни в коем случае нельзя допустить повторения событий лета прошлого года, — отметила руководитель Экологического совета Ирина Соловьева.