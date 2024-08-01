IT-ипотеку в России продлили до 2030 года. О значении данного решения для Нижегородской области глава региона Глеб Никитин рассказал в своем Telegram-канале.
В нашем регионе создается IT-хаб мирового уровня, а в рейтинге по развитию индустрии разработки ПО Нижегородская область идет сразу за Москвой и Санкт Петербургом.
На столицу России программа льготной ипотеки не распространяется, зато в столице Поволжья эта мера востребована. С 2022 года нижегородцы взяли более 2 тысяч кредитов.
«В Нижнем высококлассные айтишники, мы ими очень гордимся и хотим, чтобы они продолжали развивать отрасль здесь, у себя дома. Обновленная мера поддержки этому очень способствует», — подчеркнул губернатор.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что специалистов по искусственному интеллекту начинают готовить в Нижнем Новгороде.