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IT-ипотеку в России продлили до 2030 года

Глеб Никитин надеется, что эта мера поможет сохранить кадровый потенциал региона.

Источник: РИА "Новости"

IT-ипотеку в России продлили до 2030 года. О значении данного решения для Нижегородской области глава региона Глеб Никитин рассказал в своем Telegram-канале.

В нашем регионе создается IT-хаб мирового уровня, а в рейтинге по развитию индустрии разработки ПО Нижегородская область идет сразу за Москвой и Санкт Петербургом.

На столицу России программа льготной ипотеки не распространяется, зато в столице Поволжья эта мера востребована. С 2022 года нижегородцы взяли более 2 тысяч кредитов.

«В Нижнем высококлассные айтишники, мы ими очень гордимся и хотим, чтобы они продолжали развивать отрасль здесь, у себя дома. Обновленная мера поддержки этому очень способствует», — подчеркнул губернатор.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что специалистов по искусственному интеллекту начинают готовить в Нижнем Новгороде.

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