Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В красноярском кафе Magic burger выявили серьезные нарушения

Ранее здесь обнаружили котлеты с червями.

Источник: РИА "Новости"

Специалисты Россельхознадзора проверили кафе Magic burger, где недавно обнаружили котлеты с червями. Мероприятие прошло в недавно открывшейся торговой точке на проспекте им. газеты «Красноярский рабочий» и, как рассказали в управлении, в специальных информационных системах заведение зарегистрировано не было. Впрочем, это оказалось далеко не единственной проблемой кафе, ведь документов на товар в кафе не оказалось, из-за чего определить происхождение и безопасность полуфабрикатов было невозможно.

В итоге владельцу кафе объявили предостережение, а о выявленных нарушениях сообщили в Роспотребнадзор.