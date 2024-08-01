В красноярском кафе Magic burger выявили серьезные нарушения

Специалисты Россельхознадзора проверили кафе Magic burger, где недавно обнаружили котлеты с червями. Мероприятие прошло в недавно открывшейся торговой точке на проспекте им. газеты «Красноярский рабочий» и, как рассказали в управлении, в специальных информационных системах заведение зарегистрировано не было. Впрочем, это оказалось далеко не единственной проблемой кафе, ведь документов на товар в кафе не оказалось, из-за чего определить происхождение и безопасность полуфабрикатов было невозможно.