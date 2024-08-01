В Хабаровском крае участок второго пути БАМа подняли на 12 метров

На перегоне между станциями Туюн и Стланик строители уложили 11 километров дублирующего пути. Причём грунтовое полотно пришлось насыпать на высоту до 12 метров. Это необходимо для защиты от паводков. А они в этих местах на горных реках Туюн и Амяксин бывают очень сильные и внезапные.