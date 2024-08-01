В Хабаровском крае участок второго пути БАМа подняли на 12 метров

На БАМе сделали двухпутными ещё два перегона Дальневосточной железной дороги на участке Февральск — Новый Ургал. Мустах — Ульма расположен в Амурской области совсем недалеко от границы с Хабаровским краем. Другой, Туюн — Стланик находится в Верхнебуреинском районе нашего региона. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы ДВЖД.
На этих двух участках по вторым путям уже запущено движение поездов. Они переключены на новую цифровую систему управления.
На перегоне между станциями Туюн и Стланик строители уложили 11 километров дублирующего пути. Причём грунтовое полотно пришлось насыпать на высоту до 12 метров. Это необходимо для защиты от паводков. А они в этих местах на горных реках Туюн и Амяксин бывают очень сильные и внезапные.
Подрядчики построили также 20 новых мостов, чтобы преодолеть ручьи и небольшие овраги, а также уложили две водопропускные трубы.
— Завершение комплексной модернизации на линии Февральск — Новый Ургал, на которой находятся оба перегона, повысит её провозную способность к концу 2024 года до 52,7 млн тонн, — говорится в сообщении.
Ранее на этой же линии в Врехнебуреинском районе двухпутным стал участок между станциями Этыркэн и Амган.