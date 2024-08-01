Номинальный ВВП Узбекистана в 2023 году впервые увеличился больше чем на 100 миллиардов долларов

Агентство статистики и Международный валютный фонд исследовали объемы неформальной и теневой экономики в Узбекистане и ее влияние на другие макроэкономические показатели. Результаты этих исследований в экспертных и научных кругах обсудили в Центре экономических исследований и реформ (ЦЭИР). Об этом сообщает служба по связям с общественностью ЦЭИР.