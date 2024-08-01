Номинальный ВВП Узбекистана в 2023 году впервые увеличился больше чем на 100 миллиардов долларов

Агентство статистики и Международный валютный фонд исследовали объемы неформальной и теневой экономики в Узбекистане и ее влияние на другие макроэкономические показатели. Результаты этих исследований в экспертных и научных кругах обсудили в Центре экономических исследований и реформ (ЦЭИР). Об этом сообщает служба по связям с общественностью ЦЭИР.
Директор ЦЭИР Обид Хакимов отметил важность статистической оценки неформальной и теневой экономики как инструмента для выявления скрытых резервов и разработки эффективной государственной политики.
«Эти исследования помогут не только понять текущее состояние экономики, но и создать условия для легализации и интеграции неформальных секторов в официальную экономику», — подчеркнул директор ЦЭИР.
В рамках круглого стола эксперты обсудили результаты расчетов объема неформальной и теневой экономики и ее влияния на макроэкономические показатели. Оценка неформальной и теневой экономики была проведена на основе результатов выборочных статистических наблюдений и административных данных.
Исследование проводилось по всей республике в 14 регионах: в 165 районах Узбекистана было изучено более 7000 домохозяйств по расходам на транспорт, жилье, питание, культуру, образование и здравоохранение, а также по строительству и промышленности.
На основе собранных данных была проведена оценка объема неформальной и теневой экономики и ее влияния на ВВП по отраслям экономики и регионам за период с 2017 по 2023 годы, что позволило выявить масштабы ненаблюдаемой экономики и ее влияние на общую экономическую активность.
В результате проведенных выборочных статистических наблюдений и расчетов был улучшен охват макроэкономических показателей, таких как ВВП и ВВП на душу населения, а также их согласование с международными методологиями.
Согласно итогам проведенной оценки, объем номинального ВВП Республики Узбекистан в 2023 году увеличился на 125,6 триллиона сумов (на 10,7 миллиарда долларов) и составил 1 192,2 триллиона сумов (101,6 миллиарда долларов).
Эксперты отметили, что приведение данных в соответствие с международными стандартами (методология МВФ или ВБ) обеспечивает их сопоставимость с данными других стран. Это позволяет более точно анализировать экономические показатели и использовать их для международных сравнений.