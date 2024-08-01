Минфин Беларуси выделит 2,24 млн рублей Гостаможкомитету на кибербезопасность

Сказано, что Минфин в 2024 году увеличит расходы республиканского бюджета, которые предусмотрены ГТК, на 2 240 000 рублей миллиона рублей. Указанные средства будут направлены на покупку нематериальных активов для обеспечения кибербезопасности, а также для реагирования на киберинциденты.