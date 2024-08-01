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Минфин Беларуси выделит 2,24 млн рублей Гостаможкомитету на кибербезопасность

Государственный таможенный комитет Беларуси потратит на кибербезопасность 2,24 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Министерство финансов Беларуси выделит 2,24 миллиона рублей Государственному таможенному комитета на обеспечение кибербезопасности. Это следует из постановления Совета министров № 560 от 31 июля 2024 года. Документ размещен на национальном правовом портале.

Сказано, что Минфин в 2024 году увеличит расходы республиканского бюджета, которые предусмотрены ГТК, на 2 240 000 рублей миллиона рублей. Указанные средства будут направлены на покупку нематериальных активов для обеспечения кибербезопасности, а также для реагирования на киберинциденты.

Согласно документу, расходы необходимо увеличить за счет уменьшения расходов республиканского бюджета, которые предусмотрены на обслуживание внешнего государственного долга. Постановление вступает в силу после официального опубликования.