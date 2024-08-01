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В Ростовской области острая нехватка водителей автобусов

В Ростовской области не хватает порядка 5000 водителей общественного транспорта. Об этом сообщает «Дон-ТР» со ссылкой на Заксобрание региона.

10 лет назад ежемесячно в Ростовской области обучали 800−900 водителей, сейчас же количество обучающихся резко сократилось — до 328 человек в год.

Для восполнения кадров по поручению главы региона Василия Голубева будет обеспечено дополнительное финансирование на зарплаты водителям. Это коснется водителей школьных автобусов.

При этом в конце февраля 2024 года нехватка водителей городских АТП превысила 1000 человек, что составляет 40% от общего числа водителей.

Власти ввели ряд мер соцподдержки для привлечения водителей — им предлагают льготные условия по ипотеке, предоставляют служебное жилье и обучение на категорию «D» с гарантированным трудоустройством.