В Ростовской области острая нехватка водителей автобусов

10 лет назад ежемесячно в Ростовской области обучали 800−900 водителей, сейчас же количество обучающихся резко сократилось — до 328 человек в год.
Для восполнения кадров по поручению главы региона Василия Голубева будет обеспечено дополнительное финансирование на зарплаты водителям. Это коснется водителей школьных автобусов.
При этом в конце февраля 2024 года нехватка водителей городских АТП превысила 1000 человек, что составляет 40% от общего числа водителей.
Власти ввели ряд мер соцподдержки для привлечения водителей — им предлагают льготные условия по ипотеке, предоставляют служебное жилье и обучение на категорию «D» с гарантированным трудоустройством.