Под Новосибирском запустили вторую очередь транспортно-логистического центра

Вторую очередь транспортно-логистического центра «Сибирский» ввели в эксплуатацию под Новосибирском. На мероприятии побывал губернатор Андрей Травников, сообщается на сайте правительства.
— Первую очередь запустили в октябре 2023 года. Центр предназначен для обработки контейнерных поездов с полувагонами, а также поездов повышенной длины, — уточняется в публикации.
В рамках второй очереди построена дополнительная контейнерная площадка. Она призвана ускорить обработку контейнерных поездов в полувагонах с применением технологии фитинга.
Ранее мы писали, что ТЛЦ «Сибирский» под Новосибирском запустят на полную мощность в 2025 году.
Создание этого центра даст возможность увеличить объемы перевозок продукции на Транссибирской магистрали и ускорить ввоз товаров с Дальнего Востока. Также ТЛЦ расширит горизонты вывоза за границу товаров производителей из Новосибирска и области.