Для омичей запустят новый маршрут до границы с Казахстаном

В четверг, 1 августа, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области утвердило маршрутную сеть железнодорожного и водного транспорта на следующий год. С 1 января по 25 декабря 2025 года для пассажиров будут действовать 14 электричек и три теплохода.
Так, омичей будут перевозить по следующим маршрутам:
- Омск — Исилькуль;
- Омск — Москаленки;
- Омск — Называевская;
- Московка — Называевская;
- Московка — Любинская;
- Омск — Калачинская;
- Омск — Колония;
- Омск — Сыропятское;
- Омск — Иртышское;
- Московка — Лузино;
- Московка — Входная;
- Омск — Входная;
- Называевская — Стрункино;
- Исилькуль — 2742-й километр.
Станция последнего маршрута находится на границе Исилькульского района с Северо-Казахстанской областью соседней страны. Планируется, что электропоезда по этому направлению будут ходить каждый день.
Также были опубликованы теплоходные маршруты:
- Большая Тебендя — Кайсы;
- Центр — Зелёный берег;
- Омск — Большеречье.