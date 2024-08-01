Для омичей запустят новый маршрут до границы с Казахстаном

В четверг, 1 августа, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области утвердило маршрутную сеть железнодорожного и водного транспорта на следующий год. С 1 января по 25 декабря 2025 года для пассажиров будут действовать 14 электричек и три теплохода.