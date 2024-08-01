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Для омичей запустят новый маршрут до границы с Казахстаном

Он будет курсировать каждый день.

Источник: Om1.ru

В четверг, 1 августа, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области утвердило маршрутную сеть железнодорожного и водного транспорта на следующий год. С 1 января по 25 декабря 2025 года для пассажиров будут действовать 14 электричек и три теплохода.

Так, омичей будут перевозить по следующим маршрутам:

  • Омск — Исилькуль;
  • Омск — Москаленки;
  • Омск — Называевская;
  • Московка — Называевская;
  • Московка — Любинская;
  • Омск — Калачинская;
  • Омск — Колония;
  • Омск — Сыропятское;
  • Омск — Иртышское;
  • Московка — Лузино;
  • Московка — Входная;
  • Омск — Входная;
  • Называевская — Стрункино;
  • Исилькуль — 2742-й километр.

Станция последнего маршрута находится на границе Исилькульского района с Северо-Казахстанской областью соседней страны. Планируется, что электропоезда по этому направлению будут ходить каждый день.

Также были опубликованы теплоходные маршруты:

  • Большая Тебендя — Кайсы;
  • Центр — Зелёный берег;
  • Омск — Большеречье.