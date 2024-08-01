Более 1000 жителей Волгоградской области начали получать накопительную пенсию

В 2024 году 1125 жителей Волгоградской области начали получать накопительную пенсию через Социальный фонд России, сообщили представители ведомства. На такую пенсию могут рассчитывать женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.
Получить всю сумму можно сразу, если накопительная пенсия составляет 10% или меньше от прожиточного минимума пенсионера в России.
Также возможно получать средства ежемесячно в течение срока, установленного заявителем, но не меньше 10 лет. В региональном ОСФР пояснили, что такая выплата предназначена для граждан, у которых сформированы пенсионные накопления за счет взносов по программе государственного софинансирования и средств материнского капитала. В таком случае сумма пенсионных накоплений делится на количество месяцев, и затем производится ежемесячная выплата к пенсии.
Ежемесячно и пожизненно — этот вариант для граждан, у кого размер накопительной пенсии составляет более 10% по отношению к величине прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ. Сумма пенсионных накоплений на счете делится на 264 месяца (ожидаемый период выплат на 2024 год).
Подробности о расчете выплат можно узнать в клиентской службе ОСФР.