Более 1000 жителей Волгоградской области начали получать накопительную пенсию

Также возможно получать средства ежемесячно в течение срока, установленного заявителем, но не меньше 10 лет. В региональном ОСФР пояснили, что такая выплата предназначена для граждан, у которых сформированы пенсионные накопления за счет взносов по программе государственного софинансирования и средств материнского капитала. В таком случае сумма пенсионных накоплений делится на количество месяцев, и затем производится ежемесячная выплата к пенсии.