МАРТ посчитал, сколько стоит собрать ребенка в школу

«Действует ценовое регулирование в соответствии с постановлением о системе регулирования цен. Торговые надбавки установлены на различные виды детской одежды и обуви, письменных товаров и канцелярских принадлежностей, рюкзаки и ученические школьные ранцы», — проинформировала она.
Так, по данным представителя МАРТ, в этом году ориентировочная средняя стоимость комплекта одежды делового стиля и обуви составляет от 120 до 620 белорусских рублей в зависимости от выбранных элементов одежды.
Стоимость одежды для учеников начальных классов будет составлять от 120 до 600 рублей, для средних классов — от 180 до 580 рублей, а для старшеклассников — 170 до 620 рублей.
Ориентировочная стоимость набора письменных и канцелярских принадлежностей для младших классов составляет до 270 рублей, а для старших классов — до 260 рублей.
При этом по регионам сумма на оптимальную экипировку школьника, в которую входит одежда, обувь, галантерея, канцелярские товары, школьно-письменные принадлежности различаются, добавила Мельникова.
«В разных регионах эта цифра будет немного варьировать. На сегодняшний день дешевле будет купить такую экипировку в регионах с наименьшим количеством населения, например, в Могилевской области в организациях Белкоопсоюза. В Минске и Минской области этот ценник будет немножко выше».
Вместе с тем, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная подчеркнула, что стоимость экипировки для школьников в универмагах Минска снизилась и по отдельным возрастным категориям. Это снижение составило от 4%до 14%.
Торговые надбавки
По словам начальника управления, установлены предельные максимальные торговые надбавки на детскую одежду в размере 40%, причем как для импортеров, так и на отечественную продукцию. На импортную детскую обувь надбавка установлена в размере 30%, а для отечественных производителей — 40%.
На письменные и канцелярские принадлежности торговые надбавки установлены следующим образом: на товары импортного производства — 20%, на отечественные товары — 30%.
На рюкзаки и школьные ранцы импортного и белорусского производства надбавка установлена в размере 30%.
«В среднем в магазинах размер торговой надбавки с учетом акций и скидок примерно составляет 23%», — подытожила Мельникова.