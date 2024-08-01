МАРТ посчитал, сколько стоит собрать ребенка в школу

«В разных регионах эта цифра будет немного варьировать. На сегодняшний день дешевле будет купить такую экипировку в регионах с наименьшим количеством населения, например, в Могилевской области в организациях Белкоопсоюза. В Минске и Минской области этот ценник будет немножко выше».