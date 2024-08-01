Олигарх и экс-сват Назарбаева передал государству нефтяную компанию

Казахстанская фондовая биржа KASE сегодня опубликовала выписку из реестра акционеров компании Phystech II, в собственниках которой значился Боранбаев.
В документе указывается, что на 1 июля единственный акционер АО Phystech II — комитет госимущества и приватизации Минфина.
На KASE размещены 13 749 100 акций компании, которые в прошлом году акционеры «добровольно и безвозмездно» передали государству, однако так и не дооформили документы.
Phystech II добывает нефть на месторождении Северный Каражанбас в Мангистауской области, компанию оценивали в 35,5 млрд тенге ($74,9 млн).
Ранее сообщалось, что Боранбаев добровольно передал государству:
- здание ТРЦ «Алмалы», расположенное в «золотом квадрате» города Алматы;
- ТОО Unity Hall, которое занимается арендой и управлением недвижимостью, эти объекты оцениваются в 33,75 миллиарда тенге;
- сеть фитнес-клубов Fitnation в городах Алматы, Астана и Караганды;
- гостиничный комплекс Comfort Hotel Astana стоимостью 1,4 миллиарда тенге;
- месторождение «Каражанбас Северный» с запасом 2,6 миллиона тонн нефти и 13,2 миллиона кубометров газа — 35,4 миллиарда тенге;
- газораспределительная компания «Азия Газ Чунджа» — 14 миллиардов тенге;
- завод по производству и ремонту нефтегазового оборудования ТОО «Сервисный Центр КазТурбоРемонт» — более 9 миллиардов тенге.
Возвращенное государству имущество экс-свата Назарбаева оценивается более чем в 123,5 миллиарда тенге.
Также он перечислил в Фонд поддержки инфраструктуры образования свыше 66 млн долларов, это более 30 миллиардов тенге.
В марте 2023 года по решению суда в доход государства у бизнесмена конфисковали:
- коммерческое помещение с земельным участком в городе Алматы по ул. Аль-Фараби 77/7−1, стоимостью 686 миллионов тенге;
- денежные средства на счету в «Народном банке» в размере 1,27 миллиарда тенге;
- денежные средства на разных счетах в «Народном банке» на сумму более 7 миллионов долларов.
Кроме того, в апреле 2022 года, спустя месяц после его задержания, подконтрольные Боранбаеву платные парковки вернули акимату Алматы. Речь идет о 70% доли ТОО «Алматы СпецТехПаркинг сервис» и 100% доли в ТОО Alan Parking.