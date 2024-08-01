Комитет по развитию конкуренции проверит обоснованность повышения цен на пропан

По данным Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (UzEx), цена сжиженного газа (пропана) 1 июня составляла 5,2 миллиона сумов за тонну, 1 июля — 6,02 миллиона сумов за тонну, а к 31 июля она поднялась уже до 7,5 миллиона сумов за тонну. То есть за два месяца цена увеличилась на 44%.