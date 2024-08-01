Комитет по развитию конкуренции проверит обоснованность повышения цен на пропан

По данным Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (UzEx), цена сжиженного газа (пропана) 1 июня составляла 5,2 миллиона сумов за тонну, 1 июля — 6,02 миллиона сумов за тонну, а к 31 июля она поднялась уже до 7,5 миллиона сумов за тонну. То есть за два месяца цена увеличилась на 44%.
Отметим, что такая же стоимость была в начале января, когда цены повышались на фоне закрытия или ограничения работы метановых заправок.
«Учитывая вышеизложенные обстоятельства, Комитет по конкуренции в пределах своих полномочий проводит исследования по вопросам размещения и реализации сжиженного газа, реализация которого запланирована через товарные биржи», — говорится в сообщении Комитета.
По итогам проверки будет предоставлена дополнительная информация.
При этом отмечается, что Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей, исходя из своих функций, постоянно анализирует состояние реализации высоколиквидной продукции, реализуемой на бирже. В частности, прогнозирует возможность повышения цены на сжиженный газ.
«Регулятору 15 июля было отправлено сообщение о необходимости принять соответствующие меры для обеспечения стабилизации его цен», — отметили в Комитете.