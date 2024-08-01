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ЦРБ в Омской области оштрафовали на 100 тысяч рублей

Суд назначил штраф Оконешниковской ЦРБ за нарушение законодательства в части предоставления отчетности о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, рассказали в среду, 31 июля 2024 года, в пресс-службе Оконешниковского районного суда.

«В ходе рассмотрения дела судом установлено, что БУЗОО “Оконешниковская ЦРБ” несвоевременно предоставило в УНК УМВД России по Омской области в 2024 году годовой отчет о количестве использованных наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров за 2023 год.

Указанные нарушения выявлены УНК УМВД России по Омской области в июне 2024 года, в связи с чем составлен протокол об административном правонарушении в отношении учреждения здравоохранения", — говорится в официальном сообщении.

Как заявили в суде, представитель центральной районной больницы признала вину юридического лица в совершении административного правонарушения. Суд учел отсутствие отягчающих и наличие смягчающих обстоятельств, степень вины учреждения и то, что оно является бюджетным, и назначил больнице минимальный штраф, предусмотренный соответствующей статьей — 100 тысяч рублей.