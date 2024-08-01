ЦРБ в Омской области оштрафовали на 100 тысяч рублей

«В ходе рассмотрения дела судом установлено, что БУЗОО “Оконешниковская ЦРБ” несвоевременно предоставило в УНК УМВД России по Омской области в 2024 году годовой отчет о количестве использованных наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров за 2023 год.