ЦРБ в Омской области оштрафовали на 100 тысяч рублей

«В ходе рассмотрения дела судом установлено, что БУЗОО “Оконешниковская ЦРБ” несвоевременно предоставило в УНК УМВД России по Омской области в 2024 году годовой отчет о количестве использованных наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров за 2023 год.
Указанные нарушения выявлены УНК УМВД России по Омской области в июне 2024 года, в связи с чем составлен протокол об административном правонарушении в отношении учреждения здравоохранения", — говорится в официальном сообщении.
Как заявили в суде, представитель центральной районной больницы признала вину юридического лица в совершении административного правонарушения. Суд учел отсутствие отягчающих и наличие смягчающих обстоятельств, степень вины учреждения и то, что оно является бюджетным, и назначил больнице минимальный штраф, предусмотренный соответствующей статьей — 100 тысяч рублей.