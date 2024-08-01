Самая дорогая «однушка» в Самаре обойдется в 25 миллионов рублей

В Самаре на рынке недвижимости появился новый рекордсмен — однокомнатная квартира стоимостью 25 миллионов рублей. Расположена она на улице Осипенко в ЖК «Седьмое небо». Объявление о продаже появилось на одном из популярных сайтов недвижимости.
Сама квартира расположена на 10 этаже 13-этажного дома. Ее общая площадь составляет 57 квадратных метров, а жилая — 20 квадратных метров. В квартире сделан дизайнерский ремонт с использованием только качественных материалов премиум-класса. По словам продавца, все в квартире новое, и никто в ней еще не жил. В интерьере использовались паркетная доска из ясеня и итальянская кухня с фасадами из натурального дерева.
Один квадратный метр покупателям обойдется в 438 тысяч рублей. Высокая стоимость квартиры объясняется не только ремонтом, но и отличным местоположением. Дом находится почти у самой набережной Волги. Рядом есть магазины, аптеки, школы, детские сады и остановки общественного транспорта.