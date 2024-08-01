Что известно о строительстве Западной трамвайной линии в Краснодаре

Как раннее сообщало информагентство, старт пассажироперевозок по новой трамвайной ветке от Западного депо до Немецкой деревни в краевой столице предварительно назначен на 2025 год.



По информации администрации города, в рамках концессии по строительству трамвайных линий в западной части Краснодара за три года будут закуплены 100 новых трамваев. Строительство трамвайных линий будет завершено до конца 2026 г. общий объем инвестиций составит 28,4 млрд рублей. Срок соглашения — 25 лет.