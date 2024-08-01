Что известно о строительстве Западной трамвайной линии в Краснодаре

Ремонтники показали как продвигаются работы по строительству на Западной трамвайной линии в Краснодаре. В телеграм-канале «Новый трамвай Краснодара» (18+) опубликовано видео (6+) рабочего процесса, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Напомним, в начале лета на объекте стартовали работы по укладке рельсов и шпал Западной трамвайной линии. В 2024 году ветку доведут до улицы Красных Партизан, затем продлят ее до жилого комплекса «Светлоград». Впоследствии линию протянут до Немецкой деревни.
На текущий момент идет монтаж стрелочного перевода. Он находится в самом начале строящейся Западной трамвайной линии и позволит в дальнейшем соединить ее с существующей веткой в районе депо. Кроме того, на участке продолжается укладка рельсошпальной решётки и балластировка пути.
Как раннее сообщало информагентство, старт пассажироперевозок по новой трамвайной ветке от Западного депо до Немецкой деревни в краевой столице предварительно назначен на 2025 год.
По информации администрации города, в рамках концессии по строительству трамвайных линий в западной части Краснодара за три года будут закуплены 100 новых трамваев. Строительство трамвайных линий будет завершено до конца 2026 г. общий объем инвестиций составит 28,4 млрд рублей. Срок соглашения — 25 лет.