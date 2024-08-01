На первом необходимо будет провести анализ социально-экономического и пространственного развития города, оценить конкурентоспособность, природно-ресурсный, научно-образовательный, демографический и трудовой (кадровый) потенциал. А на втором и третьем этапах, собственно, разработать саму Стратегию и план мероприятий по ее реализации.