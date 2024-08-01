Начальная цена контракта на разработку стратегии развития Самары составляла 17,6 млн рублей. За подряд боролись 13 претендентов. Победа досталась тому, кто предложил за свои услуги 7 млн рублей. Имя победителя на сайте госзакупок не раскрывается.
Напомним, работу предстоит выполнить в 3 этапа.
На первом необходимо будет провести анализ социально-экономического и пространственного развития города, оценить конкурентоспособность, природно-ресурсный, научно-образовательный, демографический и трудовой (кадровый) потенциал. А на втором и третьем этапах, собственно, разработать саму Стратегию и план мероприятий по ее реализации.
Первый этап необходимо завершить до 28 декабря 2024 года, далее приступить ко второму, который нужно завершить до 16 мая 2025 года, а план мероприятий нужно разработать до 31 июля 2025 год.
Текущая Стратегия развития Самары заканчивает свое действие в 2025 году.