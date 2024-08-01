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Средневзвешенный курс доллара на бирже составил 474,73 тенге

Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 1 августа 2024 года на 17:00 составил 474,73 тенге. По сравнению с данными на 17:00 31 июля (474,15 тенге за 1 доллар) нацвалюта к доллару ослабла на 0,58 тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

По информации KASE, на торгах минимальный курс сложился на уровне 474,15 тенге за доллар, максимальный — 475,45 тенге, курс закрытия — 475,35 тенге. Объем торгов по американской валюте составил 141 млн 143 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 494. Средневзвешенный курс на 15:30 сложился на уровне 474,71 тенге. По данным kurs.kz, в обменных пунктах столицы максимальный курс продажи американской валюты на 17:14 составил 477 тенге, Алматы — 476,5 тенге.

Официальный курс Нацбанка на 1 августа составляет 473,95 тенге за 1 доллар. 2 августа, по действующему порядку определения официального курса, он составит 474,71 тенге за 1 доллар.

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