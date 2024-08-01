Система очистки Исети появится в Екатеринбурге

По ее словам, воду планируется очищать через биоплато — «болотце», плотно засаженное растениями, которое устраивается в непосредственной близости от основного водоема или неотделимо от него. Благодаткова отметила, что такой способ более эффективен для очистки озер, но и для Исети он подойдет.
«В рамках “Атмофеста” мы постараемся такое биоплато построить. По крайней мере оно может очищать воду, которая будет рядом с человеком, находящимся на берегу. Понятно, что мы проточную воду не почистим на 100%, но приведем ее в лучшее состояние в береговой зоне», — заявила Тамара Благодаткова.
Напомним, что сейчас подготовка фестиваля «Атмофест» ведется недалеко от Макаровского моста, вблизи улицы Гражданской. Его открытие приурочат ко Дню города.