Система очистки Исети появится в Екатеринбурге

«В рамках “Атмофеста” мы постараемся такое биоплато построить. По крайней мере оно может очищать воду, которая будет рядом с человеком, находящимся на берегу. Понятно, что мы проточную воду не почистим на 100%, но приведем ее в лучшее состояние в береговой зоне», — заявила Тамара Благодаткова.