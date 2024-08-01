Лукашенко подписал указ о конкурсах на импорт алкоголя в Беларусь

Президентом Беларуси Александром Лукашенко подписан указ о проведении конкурсов на право осуществления импорта алкогольной продукции (№ 306 от 1 августа 2024-го), сообщила пресс-служба президента.
В частности, указом определен порядок организации и проведения конкурсов на определение юрлиц, которые обеспечивают реализацию исключительного права государства на импорт алкогольной продукции.
Выбирать победителей конкурсов будет межведомственная комиссия, персональный состав которой утверждается президентом из числа представителей Управделами президента, КГБ, МВД, МНС, ГТК и других заинтересованных органов. Возглавит комиссию министр антимонопольного регулирования и торговли.
Кроме того, в документе указаны полномочия межведомственной комиссии, правила ее формирования и работы; требования к содержанию и порядку представления участниками конкурса предложений. Кроме того, определены случаи, когда участников не допустят к конкурсу, а также порядок оценки конкурсных предложений и выбора победителей. Предусмотрено, что перечень победителей конкурса будет еще утверждаться президентом.
После победители конкурса должны будут предоставлять МАРТ информацию об объемах ввоза в Беларусь алкогольной продукции, ее реализации и остатках.