Лукашенко подписал указ о конкурсах на импорт алкоголя в Беларусь

Кроме того, в документе указаны полномочия межведомственной комиссии, правила ее формирования и работы; требования к содержанию и порядку представления участниками конкурса предложений. Кроме того, определены случаи, когда участников не допустят к конкурсу, а также порядок оценки конкурсных предложений и выбора победителей. Предусмотрено, что перечень победителей конкурса будет еще утверждаться президентом.