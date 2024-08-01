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В Башкирии установлена новая величина прожиточного минимума

В Башкирии установлена новая величина прожиточного минимума.

Источник: Башинформ

Правительство Башкортостана установило новую величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в республике на 2025 год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр правительства региона Андрей Назаров.

«Установить с 1 января 2025 года в Республике Башкортостан на душу населения — 15 782 рубля, для трудоспособного населения — 17 202 рубля, пенсионеров — 13 573 рубля, детей — 15 309 рублей».

уточняется в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года и действует по 31 декабря 2025 года.

экономика