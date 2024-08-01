В Челябинске стали реже продавать новые квартиры

Изменения на рынке новостроек стало объектом нового исследования.
Анализ ситуации в разных российских городах провели аналитики сервиса «Яндекс. Недвижимость», а опубликовал его результаты «Коммерсант». Согласно их выкладкам, после того, как в России была отменена программа льготной ипотеки, в Челябинске число предложений в этом сегменте ушло вниз за месяц на 7,1%.
При этом стоимость новостроек в южноуральском мегаполисе продолжает расти. Сейчас средняя цена нового квадратного метра в среднем равна 135 тыс. рублей, что выше результата месячной давности на 3,3%. Из-за такой динамики Челябинск включили в топ российских городов по темпам роста цен в новостройках.