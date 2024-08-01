В Челябинске стали реже продавать новые квартиры

Анализ ситуации в разных российских городах провели аналитики сервиса «Яндекс. Недвижимость», а опубликовал его результаты «Коммерсант». Согласно их выкладкам, после того, как в России была отменена программа льготной ипотеки, в Челябинске число предложений в этом сегменте ушло вниз за месяц на 7,1%.