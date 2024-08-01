Посылки из-за границы теперь декларируют по-другому: С 1 августа в Молдове действуют новые правила международных почтовых отправлений

С 1 августа 2024 года применяются новые правила декларирования товаров из международных почтовых отправлений стоимостью от 150 до 1000 евро. Это будет происходить на основании электронной таможенной декларации с сокращённым набором данных H6 в информационной системе «ASYCUDA World» через представителя (таможенного брокера или почтового оператора).