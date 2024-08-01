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Мировые цены на золото вновь обновили исторический максимум

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Цена на золото превысила 2,5 тысячи долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные биржевого индекса COMEX.

Источник: Sputnik.by

График индекса показывает, что цена скачкообразно растет с начала октября прошлого года, когда она была на отметке примерно в 1,8 тысячи долларов.

В итоге 16 июля золото поставило первый рекорд. Торги закрылись на уровне приблизительно в 2468 долларов за тройскую унцию (31,10 грамма). Таких высот цена ранее не достигала как минимум с начала 1980-х.

Ранее финансовые аналитики отмечали, что котировки драгметалла поддерживаются ожиданиями того, что Федеральная резервная система США смягчит денежно-кредитную политику страны. Финансовые рынки нацелены на то, чтобы предусмотреть понижение учетной ставки регулятора в сентябре для стабилизации цены на золото.

экономика
золото и драгметаллы