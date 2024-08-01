Мировые цены на золото вновь обновили исторический максимум

График индекса показывает, что цена скачкообразно растет с начала октября прошлого года, когда она была на отметке примерно в 1,8 тысячи долларов.
В итоге 16 июля золото поставило первый рекорд. Торги закрылись на уровне приблизительно в 2468 долларов за тройскую унцию (31,10 грамма). Таких высот цена ранее не достигала как минимум с начала 1980-х.
Ранее финансовые аналитики отмечали, что котировки драгметалла поддерживаются ожиданиями того, что Федеральная резервная система США смягчит денежно-кредитную политику страны. Финансовые рынки нацелены на то, чтобы предусмотреть понижение учетной ставки регулятора в сентябре для стабилизации цены на золото.