Топ 5 самых важных вопросов о банкротстве

3. Вопрос: Должник получил отказ в применении процедуры внесудебного банкротства, в связи с несоответствием сроку отсутствия платежа по обязательствам. Выяснилось, что на счет должника поступила сумма в размере 100 тенге, которая автоматически ушла на погашение долга. Данная сумма внесена не должником и не является доказательством платежеспособности должника. Почему такая незначительная сумма расценивается как платеж по долгу?