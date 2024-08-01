Топ 5 самых важных вопросов о банкротстве

1. Вопрос: У должника имеются неисполненные обязательства перед специальной финансовой компанией. Какую процедуру вправе применить должник?
Ответ: В данном случае, согласно действующим нормам Закона Республики Казахстан «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан» (далее — Закон), должник вправе подать заявление о применении процедуры судебного банкротства (пункт 3 статьи 6 Закона).
Так как в соответствии с подпунктом 11) статьи 1 Закона по обязательствам перед специальными финансовыми компаниями процедура внесудебного банкротства не применяется.
Дополнительно сообщаем, что 19 июня 2024 года подписаны поправки в Закон.
После введения их в действие (с 25 августа 2024 года) должник будет вправе обратиться с заявлением о применении процедуры внесудебного банкротства по обязательствам перед специальными финансовыми компаниями, которым принадлежат права требования по договорам банковского займа, договорам займа (кредита) и договорам о предоставлении микрокредита физических лиц.
2. Вопрос: При подаче заявления о применении процедуры внесудебного банкротства должник не указал (забыл/имелись технические проблемы) кредитора (который является банком второго уровня/микрофинансовой организацией/коллекторским агентством). После завершения процедуры внесудебного банкротства подлежат ли списанию долги перед таким кредитором?
Ответ: Закон Республики Казахстан «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан» (далее — Закон) регулирует общественные отношения, возникающие при неплатежеспособности гражданина Республики Казахстан.
Согласно подпункту 12) статьи 1 Закона неплатежеспособность — неспособность должника в полном объеме выполнить денежные обязательства и иные требования денежного характера.
В соответствии с подпунктом 4) статьи 1 Закона должник — гражданин Республики Казахстан, неплатежеспособность которого является основанием для применения процедур восстановления платежеспособности, а также внесудебного и судебного банкротства.
Из изложенного следует, что процедуры, применяемые в соответствии с Законом, предполагают неспособность должника в полном объеме выполнить свои денежные обязательства и иные требования денежного характера.
В свою очередь, подпунктом 11) статьи 1 Закона установлено, что процедура внесудебного банкротства осуществляется с целью прекращения обязательств перед банками второго уровня, филиалами банка-нерезидента Республики Казахстан, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, или коллекторскими агентствами.
В рамках процедуры внесудебного банкротства сведения о наличии таких обязательств предоставляются уполномоченному органу в сфере государственного управления по восстановлению платежеспособности и банкротства граждан Республики Казахстан кредитными бюро в соответствии со статьей 20 Закона Республики Казахстан «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан».
Таким образом, процедура внесудебного банкротства применяется в отношении неплатежеспособного гражданина по обязательствам перед банками второго уровня, микрофинансовыми организациями и коллекторскими организациями, сведения о которых содержатся в кредитных историях и отчетах кредитного бюро, и, следовательно, по завершении указанной процедуры такие требования подлежат прекращению в полном объеме.
3. Вопрос: Должник получил отказ в применении процедуры внесудебного банкротства, в связи с несоответствием сроку отсутствия платежа по обязательствам. Выяснилось, что на счет должника поступила сумма в размере 100 тенге, которая автоматически ушла на погашение долга. Данная сумма внесена не должником и не является доказательством платежеспособности должника. Почему такая незначительная сумма расценивается как платеж по долгу?
Ответ: Обработка заявлений граждан о применении процедуры внесудебного банкротства, в том числе проверка на соответствие должника обстоятельствам, предусмотренным статьей 5 Закона Республики Казахстан «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан» (далее — Закон), осуществляется автоматически путем сверки с электронными базами данных регистрирующих государственных органов и кредитных бюро. Сведения о сроке отсутствия платежа по кредитам предоставляются кредитными бюро. При этом сумма платежа не отражается в предоставляемой информации.
Отмечаем, что 19 июня 2024 года подписаны поправки в Закон.
Поправками определено, что платежи по долгам менее 1 МРП (менее 3 692 тенге) не будут считаться погашением по обязательствам.
Поправки вводятся в действие с 25 августа 2024 года.
4. Вопрос: В процедуре судебного банкротства назначен финансовый управляющий, который требует оплаты его услуг. В каком порядке (в начале или в конце процедуры судебного банкротства) должник производит такую оплату?
Ответ: Согласно пункту 3 статьи 23 и пункту 2 статьи 44 Закона Республики Казахстан «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан» (далее — Закон) вознаграждение финансового управляющего в процедуре судебного банкротства выплачивается за счет средств должника, за исключением случаев, когда должник относится к категории социально уязвимых слоев населения и не имеет имущества, на которое может быть обращено взыскание.
Размер ежемесячного вознаграждения финансового управляющего составляет один минимальный размер заработной платы, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.
Закон не устанавливает правила выплаты вознаграждения, предоставляя право участникам правоотношений (с одной стороны должник, испытывающий финансовые трудности, а с другой стороны финансовый управляющий, предоставляющий услуги по осуществлению процедуры судебного банкротства, который имеет право, гарантированное Конституцией, на оплату своего труда) выбрать приемлемый для них порядок и сроки выплаты, самостоятельно.
Из изложенного следует, что вознаграждение финансового управляющего в размере 1 МЗП подлежит выплате за каждый месяц осуществления им своей деятельности, при этом сроки выплаты стороны определяют самостоятельно.
Отмечаем, что 19 июня 2024 года подписаны поправки, которые относят невыплаченную часть вознаграждения финансового управляющего к обязательствам, не подлежащим прекращению после завершения процедуры судебного банкротства. То есть если вознаграждение финансового управляющего не выплачена в ходе процедуры судебного банкротства финансовый управляющий вправе требовать его выплаты после завершения процедуры судебного банкротства.
5. Вопрос: Может ли должник после признания банкротом (завершена процедура внесудебного банкротства) зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или трудоустроиться без страха, что на его заработную плату обратят взыскание в счет погашения долга?
Ответ: При завершении процедуры внесудебного банкротства наступают последствия, определенные статьей 19 Закона Республики Казахстан «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан» (далее — Закон).
В частности, обязательства должника, указанные им в заявлении о применении процедуры внесудебного банкротства, прекращаются.
Банкроту в течение пяти лет со дня размещения объявления о завершении процедуры внесудебного банкротства не выдается заем, а также не принимаются от него обеспечение в виде залога, гарантии и поручительства по договорам банковского займа и предоставления микрокредита (пункты 2 и 3 статьи 19 Закона).
Иные последствия законодательством не предусмотрены.
Из изложенного следует, что признание гражданина банкротом по завершении процедуры внесудебного банкротства не препятствует занятию предпринимательской деятельностью, в том числе регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и такое лицо неограничено в праве на получение оплаты труда в полном объеме, так как не может производиться взыскание с заработной платы по прекращенным обязательствам в силу утраты юридической связи кредитора и должника.