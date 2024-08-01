В новосибирском метро тестируют терминалы для карты «Тройка»

В новосибирском метрополитене появились первые терминалы для оплаты проезда через систему «СберТройка». Уже сейчас с их помощью пассажиры рассчитываются банковскими картами «Мир».
«На станциях подземки на одном из турникетов уже можно заметить небольшой синий терминал», — сообщили в метрополитене.
Новая система оплаты проезда работает в тестовом режиме — карт «Тройка» в регионе пока нет. Ее оператором, уточним, с сентября 2023 года стала компания «СберТройка».
Платформа будет поддерживать несколько типов расчетов: однотарифный, мультитарифный и зональный. В регионе планируют открыть 500 пунктов обслуживания карт, а перевозчикам выдадут не меньше 5 тысяч терминалов.
В настоящее время городской общественный транспорт готовится к переходу на новую систему оплаты. К системе подключат более 2 200 единиц транспорта: автобусы, троллейбусы и трамваи.