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В новосибирском метро тестируют терминалы для карты «Тройка»

Подробности сообщили в метрополитене.

Источник: соцсети

В новосибирском метрополитене появились первые терминалы для оплаты проезда через систему «СберТройка». Уже сейчас с их помощью пассажиры рассчитываются банковскими картами «Мир».

«На станциях подземки на одном из турникетов уже можно заметить небольшой синий терминал», — сообщили в метрополитене.

Новая система оплаты проезда работает в тестовом режиме — карт «Тройка» в регионе пока нет. Ее оператором, уточним, с сентября 2023 года стала компания «СберТройка».

Платформа будет поддерживать несколько типов расчетов: однотарифный, мультитарифный и зональный. В регионе планируют открыть 500 пунктов обслуживания карт, а перевозчикам выдадут не меньше 5 тысяч терминалов.

В настоящее время городской общественный транспорт готовится к переходу на новую систему оплаты. К системе подключат более 2 200 единиц транспорта: автобусы, троллейбусы и трамваи.