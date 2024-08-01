В Узбекистане снизился уровень безработицы и бедности

В Агентстве информации и массовых коммуникаций прошла пресс-конференция Министерства сокращения бедности и занятости на тему «Достигнутые результаты и планы на будущее в сфере сокращения бедности и занятости».
Статистика радует
В результате проводимой работы по обеспечению занятости населения уровень безработицы среди населения трудоспособного возраста снизился до 6,8% к началу 2024 года, аналогичный показатель в прошлом году составлял 8,1%.
Уровень бедности за год снизился на три процента и к началу 2024 года составил 11%.
Тяжело в учении…
За последние полгода в учебных центрах 113 тысяч безработных прошли обучение профессиональным и предпринимательским навыкам. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период в 2023 году.
Начато обучение 12 новым профессиональным направлениям, всего же в профильных заведениях можно обучиться 30 видам профессий. Наблюдается возросший интерес к изучению иностранных языков.
До конца года еще 115 тысяч безработных закончат обучение профессиям, деловым навыкам и языкам.
Не Узбекистаном единым
Была проделана масштабная работа по организованной отправке кадров из Узбекистана на рабочие места за границей. Трудовую географию расширил ряд развитых стран: Южная Корея, Германия, Великобритания, Япония, Румыния, Болгария и Венгрия.
В этом году в зарубежные страны было отправлено более 60 тысяч человек, желающих работать за границей, это в три раза больше, чем в прошлом году. Во второй половине года планируют трудоустроить 90 тысяч человек.
Охрана труда
За этот год инспекторами труда проведено более 7 тысяч проверочных мероприятий, выявлено более 21 тысячи нарушений, более 4 тысяч должностных лиц были наказаны.