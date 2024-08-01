39 млн рублей пытаются взыскать с зоопарка Ростова-на-Дону

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск на 39,1 млн рублей к зоопарку Ростова-на-Дону. Информация об этом опубликована в электронной картотеке дел.
Судя по открытым данным, истцом выступает ООО «Инжстройконтроль» из Владикавказа. Компания требует от зоосада возмещения убытков по муниципальному контракту 2020 года.
Детали финансового спора в суде пока не раскрывают. Известно только, что заявление поступило 9 июля 2024 года, а уже через несколько дней его приняли к рассмотрению. Тогда же в качестве третьего лица к участию в слушаниях пригласили один из банков.
Стороне обвинения порекомендовали представить пояснения относительно заявленных требований и результатов экспертизы. Ответчик при этом должен представить письменный отзыв и доказательства со своей стороны.
Предварительное заседание назначили на 17 сентября 2024 года.