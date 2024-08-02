«Дома сложатся просто». Жители многоэтажки опасаются за жизнь из-за провала

«Чёрт его знает, насколько ещё этот провал может разрастись. Если бы яма была того же размера, что изначально, то про неё, может быть, все бы благополучно забыли. Но видно, как грунты проваливаются всё больше и больше. Может, тут надо просто присыпать всё и забыть об этом, а, может, происходит реально что-то серьёзное: тут вроде речку в трубу загоняли (не могу точно знать), вдруг что с трубой этой. Неподалёку дома, если провал станет огромным, то всё в округе сложится просто», — рассуждает в беседе с perm.aif.ru пермяк Максим.