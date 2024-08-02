«Дома сложатся просто». Жители многоэтажки опасаются за жизнь из-за провала

В одном из дворов Перми в ноябре 2023 года появился небольшой провал. Эта «незначительная ямка» сразу озадачила жителей близлежащих домов: недалеко бегают дети, а вдруг что случится? В попытке устранить проблему представители местного жилищно-строительный кооператива (ЖСК) обращались в администрацию района и города, в ресурсоснабжающие организации, в правоохранительные и надзорные органы. Однако никаких действий по решению проблемы не последовало до августа 2024 года. Тем временем ямка превратилась в провал шириной 2−3 метра и глубиной больше полутора метров, а жители всерьёз начали опасаться за свою жизнь. Подробности этой истории — в материале perm.aif.ru.
Бег от ответственности
Провал образовался рядом с домом на улице Революции, 5 весной 2023 года. Ориентировочно, это случилось 28 ноября. В тот же день председатель ЖСК № 70 Михаил Титов обратился с проблемой по номеру 112 и в администрацию Свердловского района Перми. Его обращение зарегистрировали в Управлении МВД России по Перми. В подтверждение своих слов мужчина выслал в редакцию perm.aif.ru все подтверждающие документы.
Казалось, что решение проблемы пермяков лежит на поверхности: уполномоченные лица определят ответственных за содержание участка, а те примут меры по устранению провала, и всё это не займёт много времени. Однако не тут-то было. Поиск ответственных затянулся.
Сначала районная администрация ответила, что устранение проблемы (а именно обследование и приведение в нормативное состояние верхнего строения смотрового колодца на дренажной сети) — это ответственность ЖКС № 70. В жилищно-строительном кооперативе с этим не согласились. Председатель направил в администрацию ответное письмо, где указал, что их объединение никогда не являлось ответственным за содержание и обслуживание указанного участка общегородской дренажной сети. На это возражение им пришёл новый ответ, который посеял зерно надежды.
«Администрацией района направлено письмо в ресурсоснабжающие организации об обследовании территории и принятию мер по устранению дефектов», — гласит документ, присланный от лица первого заместителя главы района Игоря Давлетшина.
Однако за этим ответом никаких действий не последовало, а проблема продолжала усугубляться: яма становилась всё больше и больше. Тогда Михаил Титов обратился с требованием предоставить график работ в ресурсоснабжающую организацию. В ответ на это ему лишь сообщили, что дренажная сеть отсутствует в эксплуатации организации. То есть вопрос, кто устранит провал, остался открытым.
Прокуратура направила обращение главе Перми Эдуарду Соснину.
«По информации департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми, что провал грунта предположительно произошёл на дренажной сети, идущей от ЦТП Мероприятия по принятию в муниципальную собственность бесхозных дренажных систем в соответствии с регламентом невозможна. Передача таких объектов на обслуживание специализированной организации невозможна и должна содержаться ресурсоснабжающей организацией», — так ответили прокуратуре и ЖСК № 70 в мэрии.
Страшно за жизнь
Переписка председателя ЖСК № 70 со всеми перечисленными организациями и структурами заняла более восьми месяцев. За это время провал стал таким, что в него запросто с головой может поместиться корреспондент perm.aif.ru, рост которого 1,7 метра. В ширину яма 2−3 метра. Жители всерьёз обеспокоены.
«Прошли дожди, и провал резко стал увеличиваться. Честно говоря, это пугает. Нам не до смеха. Тут рядом дом, детская площадка. Понятно, что за детьми присматривают родители, но вы же знаете, какие дети активные, быстрые, любопытные. Яма привлекает их внимание. Я думаю, если сюда провалиться, то это может закончиться даже летальным исходом. Это чудо, что за восемь месяцев не произошло никакого несчастного случая. Дай Бог, чтобы и не случилось», — поделилась с perm.aif.ru жительница дома по улице Революции, 5 Оксана (имя изменено — прим.авт.).
Публикуем видео, на котором запечатлён повод для беспокойства (чтобы посмотреть видео с телефона нужно повернуть экран в горизонтальное положение).
Обеспокоены люди не только за детей.
«Чёрт его знает, насколько ещё этот провал может разрастись. Если бы яма была того же размера, что изначально, то про неё, может быть, все бы благополучно забыли. Но видно, как грунты проваливаются всё больше и больше. Может, тут надо просто присыпать всё и забыть об этом, а, может, происходит реально что-то серьёзное: тут вроде речку в трубу загоняли (не могу точно знать), вдруг что с трубой этой. Неподалёку дома, если провал станет огромным, то всё в округе сложится просто», — рассуждает в беседе с perm.aif.ru пермяк Максим.
Некоторые местные жители уже были готовы своими силами присыпать провал, но они понимают: раз речь идёт про коммуникации, нужны специалисты, чтобы всё сделать правильно и без угрозы для жизни людей.
Бегать в поиске ответственных жильцы устали. На встрече с представителями ЖСК № 70 они приняли коллегиальное решение подавать в суд на администрацию Перми и бить во все колокола: фото и видео с призывом о помощи они разместили в десятках пабликов в соцсетях. 31 июля на проблему обратили внимание СМИ.
1 августа администрации Свердловского района сообщила perm.aif.ru, что 2 августа запланировано совещание с представителями ресурсоснабжающих организаций и управляющей компании, по результатам которого должны принять решение об устранении провала.
Perm.aif.ru продолжит следить за ситуацией.