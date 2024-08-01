Представленный в Москве «Москвич 8» поступит в продажу в конце 2024 года

При этом в Китае набор комплектаций для JAC Sehol X8 Plus намного шире. С момента дебюта модели на домашнем рынке также доступен в шестиместной конфигурации с отдельными креслами второго ряда. А с весны 2023-го его начали выпускать и в пятиместном варианте. В Китае в качестве альтернативы силового агрегата есть турбомотор 1.5, который в местной спецификации развивает 184 л.с., для него предлагается и обычная шестиступенчатая «механика».