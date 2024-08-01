В России начал действовать стандарт «зеленого» строительства частных домов

Об этом нововведении сообщается на официальном сайте правительства РФ.
По новому стандарту каждому частному дому может быть присвоена рейтинговая оценка в зависимости от количества соблюденных критериев. Рейтинг делится на три категории: «золото» (не менее 63 баллов), «серебро» (54 балла) и «бронза». В стандарте учтены 45 критериев, распределенных по восьми категориям. При этом всего проект может набрать до 90 баллов.
Как сообщалось ранее, ГОСТ Р для ИЖС был утвержден в мае этого года Росстандартом и разработан институтом развития ДОМ.РФ совместно с Национальным агентством малоэтажного и коттеджного строительства по указаниям Минстроя. При создании стандарта были учтены международные практики и системы сертификации, такие как LEED и BREEAM, а также российский опыт «зеленых» стандартов для многоквартирных домов и комплексного развития территорий, разработанных ДОМ.РФ.
Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин отметил важность внедрения экологичных технологий в ИЖС, подчеркивая, что новый ГОСТ Р станет важным инструментом для реализации экологически устойчивого строительства и повышения конкурентоспособности строительных проектов.
Зеленый ГОСТ Р для ИЖС станет одним из инструментов реализации задачи по широкому внедрению передовых зеленых технологий строительства, а также ориентиром для компаний, которые хотят повысить конкурентность своих проектов и использовать при их реализации современные и технологичные решения.
Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что институт развития будет активно распространять информацию о преимуществах энергоэффективного строительства среди участников рынка. В ближайшее время на сервисе строим.дом.рф появится специальная отметка для проектов ИЖС, соответствующих стандарту ГОСТ Р. Кроме того, на портале наш.дом.рф уже сейчас можно отслеживать энергоэффективность малоэтажных жилых комплексов.
Нина Лютикова