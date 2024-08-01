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В России начал действовать стандарт «зеленого» строительства частных домов

С 1 августа в России действует национальный стандарт «зеленого» индивидуального жилищного строительства (ГОСТ Р для ИЖС), который был разработан для повышения качества и энергоэффективности частных домов.

Источник: РИА "Новости"

Об этом нововведении сообщается на официальном сайте правительства РФ.

По новому стандарту каждому частному дому может быть присвоена рейтинговая оценка в зависимости от количества соблюденных критериев. Рейтинг делится на три категории: «золото» (не менее 63 баллов), «серебро» (54 балла) и «бронза». В стандарте учтены 45 критериев, распределенных по восьми категориям. При этом всего проект может набрать до 90 баллов.

Как сообщалось ранее, ГОСТ Р для ИЖС был утвержден в мае этого года Росстандартом и разработан институтом развития ДОМ.РФ совместно с Национальным агентством малоэтажного и коттеджного строительства по указаниям Минстроя. При создании стандарта были учтены международные практики и системы сертификации, такие как LEED и BREEAM, а также российский опыт «зеленых» стандартов для многоквартирных домов и комплексного развития территорий, разработанных ДОМ.РФ.

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин отметил важность внедрения экологичных технологий в ИЖС, подчеркивая, что новый ГОСТ Р станет важным инструментом для реализации экологически устойчивого строительства и повышения конкурентоспособности строительных проектов.

Зеленый ГОСТ Р для ИЖС станет одним из инструментов реализации задачи по широкому внедрению передовых зеленых технологий строительства, а также ориентиром для компаний, которые хотят повысить конкурентность своих проектов и использовать при их реализации современные и технологичные решения.

Марат Хуснуллин
зампред правительства РФ (цитата по «Ведомостям»)

Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что институт развития будет активно распространять информацию о преимуществах энергоэффективного строительства среди участников рынка. В ближайшее время на сервисе строим.дом.рф появится специальная отметка для проектов ИЖС, соответствующих стандарту ГОСТ Р. Кроме того, на портале наш.дом.рф уже сейчас можно отслеживать энергоэффективность малоэтажных жилых комплексов.

Нина Лютикова

строительство
недвижимость