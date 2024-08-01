В России начал действовать стандарт «зеленого» строительства частных домов

Как сообщалось ранее, ГОСТ Р для ИЖС был утвержден в мае этого года Росстандартом и разработан институтом развития ДОМ.РФ совместно с Национальным агентством малоэтажного и коттеджного строительства по указаниям Минстроя. При создании стандарта были учтены международные практики и системы сертификации, такие как LEED и BREEAM, а также российский опыт «зеленых» стандартов для многоквартирных домов и комплексного развития территорий, разработанных ДОМ.РФ.