Искренний интерес

Как указано в выписке Росреестра, ООО «С Нова» является правообладателем здания и участка по ул. Макаренко, 31, с 10 апреля. Владельцы стадиона «Трудовые резервы» — предприниматели Максим и Артем Блиновы — вместе с девелопером Nova собираются заняться комплексным развитием спортивного объекта и прилегающих к нему земель, всего реновации подвергнется 9 га. Бывший кинотеатр как раз расположен вблизи стадиона.
Кинотеатр «Искра» (ул. Макаренко, 31) построили в 1971 году, сообщается на сайте Государственного архива Пермского края. В 2003 году мэрия продала его на торгах за 19,9 млн руб. Новым владельцем объекта стало московское ЗАО «Подиум». Общество открыло там дисконт-центр «Фабрика моды». В 2012-м магазин закрылся. Позже помещения перешли в собственность инвестиционно-строительной компании «Своя квартира». В 2018 году актив продавался за 140,5 млн руб. В конце 2019 года собственником объекта стал предприниматель из Таджикистана Абдусалим Каландров. В 2021 году двухэтажное здание площадью 2,5 тыс. кв. м снова продавалось, но уже за 299 млн руб. Сейчас в нем работает магазин одежды и обуви «Мир».
Согласно предварительной концепции, обнародованной недавно, в рамках комплексного развития Городских горок братья Блиновы вместе с Nova реконструируют стадион «Трудовые резервы», построив на его месте новый спорткомплекс. Участок под стадионом передадут региону. На отдельной площадке возведут детский сад, построят новую улично-дорожную сеть и коммуникации, благоустроят территорию. Возле стадиона предполагается построить 17 секций жилья.
Недавно стало известно о поручении главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина провести проверку передачи участка «Трудовых резервов» в частную собственность. Как отмечалось в обращении, поступившем в СКР, прежние владельцы комплекса содержали стадион ненадлежащим образом, и он пришел в непригодное состояние. Сейчас местные жители опасаются, что «Трудовые резервы» застроят жильем.
В компании «С Нова» сообщили, что площадка по ул. Макаренко, 31, входит в зону комплексного развития, установленную краевым правительством в марте 2024 года в отношении территории, ограниченной зданиями по ул. 3-й Поваренный Лог, 59, и ул. Аркадия Гайдара, 1, а также улицами А. Гайдара, П. Лумумбы, Крупской и Макаренко. «В рамках КРТ Городские горки планируется полная реновация территории. В настоящее время идет согласование концепции с министерством имущества и градостроительной деятельности Пермского края, в том числе по вопросам сноса и реконструкции существующих зданий», — пояснили в организации. Если с властями согласуют концепцию, предполагающую строительство каких-либо объектов на месте бывшего кинотеатра, то потребуется его снос. Магазин в бывшем здании кинотеатра будет работать до полного понимания застройщиком масштабов реновации и необходимых градостроительных изменений. В «С Нова» обратили внимание, что соглашение о КРТ микрорайона будет подписано после согласования концепции с минимущества.
«Исходя из опыта реконструкции зданий советской постройки, иногда бывает проще возвести новый объект, чем приводить в порядок устаревшие строения. При возведении новых зданий легче соблюсти современные требования по противопожарной безопасности, предусмотреть вариативность внутренних планировок и многое другое», — заметили в пресс-службе ПМД. По мнению экспертов ПМД, строительство новых зданий в рамках проектов КРТ позволяет девелоперу обеспечить единый внешний облик и архитектурный ансамбль комплекса. В компании подчеркнули, что в локации бывшего кинотеатра развита коммерческая функция, и логично было бы разместить здесь небольшой ТЦ для обслуживания будущей застройки.
По словам директора по развитию группы «Мегаполис» Михаила Крепака, чтобы оценить возможность реконструкции бывшего кинотеатра, надо обследовать и изучить здание. Собеседник заметил, что здание «Искры» является центром микрорайона Городские горки, однако более эффективно использовать площадку позволит новое строительство. «На мой взгляд, это прекрасное место, чтобы построить новое красивое здание. Считаю, нет смысла сохранять объект, который не имеет культурной ценности», — рассуждает Михаил Крепак. Директор по развитию «Мегаполиса» полагает, что на месте недействующего кинотеатра можно возвести жилой дом со встроенно-пристроенными коммерческими помещениями, занимающими один-два этажа.