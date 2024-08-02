Искренний интерес

В компании «С Нова» сообщили, что площадка по ул. Макаренко, 31, входит в зону комплексного развития, установленную краевым правительством в марте 2024 года в отношении территории, ограниченной зданиями по ул. 3-й Поваренный Лог, 59, и ул. Аркадия Гайдара, 1, а также улицами А. Гайдара, П. Лумумбы, Крупской и Макаренко. «В рамках КРТ Городские горки планируется полная реновация территории. В настоящее время идет согласование концепции с министерством имущества и градостроительной деятельности Пермского края, в том числе по вопросам сноса и реконструкции существующих зданий», — пояснили в организации. Если с властями согласуют концепцию, предполагающую строительство каких-либо объектов на месте бывшего кинотеатра, то потребуется его снос. Магазин в бывшем здании кинотеатра будет работать до полного понимания застройщиком масштабов реновации и необходимых градостроительных изменений. В «С Нова» обратили внимание, что соглашение о КРТ микрорайона будет подписано после согласования концепции с минимущества.