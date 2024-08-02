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В Волгоградской области 16 гектаров сельхозугодий заросли деревьями

Специалисты регуправления Россельхознадзора зафиксировали факт неиспользования сельхозугодий площадью более 16 гектаров по назначению.

Установлено, что участок зарос деревьями и древесно-кустарниковой порослью, среди которой преобладают клен и вяз, а также березы и осины. Следов сельскохозяйственной деятельности не зафиксировано.

Собственнику направили предостережение о недопустимости нарушений требований земельного законодательства. Ему также предложили принять меры, направленные на использование участка по назначению, и провести мероприятия по охране земель.

Волгоградцам напомнили, что зарастание земель сельскохозяйственного назначения ведет к снижению почвенного плодородия.

сельское хозяйство