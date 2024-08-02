В Волгоградской области 16 гектаров сельхозугодий заросли деревьями

Установлено, что участок зарос деревьями и древесно-кустарниковой порослью, среди которой преобладают клен и вяз, а также березы и осины. Следов сельскохозяйственной деятельности не зафиксировано.
Собственнику направили предостережение о недопустимости нарушений требований земельного законодательства. Ему также предложили принять меры, направленные на использование участка по назначению, и провести мероприятия по охране земель.
Волгоградцам напомнили, что зарастание земель сельскохозяйственного назначения ведет к снижению почвенного плодородия.