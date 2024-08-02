Нацбанк Беларуси ощутимо снизил курс евро на 2 августа 2024 перед выходными

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на последний день рабочей недели Нацбанком определены следующие курсы основных валют на 2 августа, пятницу: 1 доллар США равен 3,1253 белорусского рубля, 1 евро — 3,3698 BYN, 100 российских рублей — 3,6038 белорусского рубля.
Таким образом перед первыми августовскими выходными изменились курсы всех трех основных валют относительно курсов, действовавших, в четверг, 1 августа. На 2 августа 2024 курс евро и курс доллара скорректированы в сторону уменьшения, курс российского рубля увеличен. Наиболее ощутимо подешевел в этот раз евро.
Относительно установленных на четверг, 1 августа, валютных значений сейчас курс 1 доллара США потерял 0,0024 белрубля, 1 евро стал легче на 0,0179 рубля, а 100 российских рублей выросли на 0,0033 белорусского рубля.