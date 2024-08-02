Нацбанк Беларуси ощутимо снизил курс евро на 2 августа 2024 перед выходными

Таким образом перед первыми августовскими выходными изменились курсы всех трех основных валют относительно курсов, действовавших, в четверг, 1 августа. На 2 августа 2024 курс евро и курс доллара скорректированы в сторону уменьшения, курс российского рубля увеличен. Наиболее ощутимо подешевел в этот раз евро.