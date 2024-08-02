Госэкспертиза согласовала подготовку двух этапов линии метро в Красноярске

Как сообщает пресс-служба ГК «Моспроект-3», разработанная проектная документация необходима для проведения инженерной подготовки территории для строительных работ на двух участках: от будущей станции около железнодорожного вокзала до остановочного пункта «Улица Карла Маркса».
Протяженность линии метротрамвая в Красноярске составит 11 км, на ней расположатся остановочные пункты «Высотная», «Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Карла Маркса» и «Улица Шахтеров».
В подготовительный период строительства двух новых этапов линии скоростного рельсового транспорта в Красноярске необходимо провести переустройство порядка 5 километров сетей связи, более 320 метров трубопроводов водоснабжения и городской канализации, свыше 850 метров наружного освещения с демонтажем и установкой новых опор освещения вдоль улицы Карла Маркса и реконструкцию контактной сети для троллейбусов общей протяженностью 1140 метров.