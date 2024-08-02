Названо, сколько зданий было построено в Челябинской области за полгода

В целом по стране с января по июнь включительно было введено в строй 283 872 зданий. В Уральском федеральном округе этот показатель достиг цифры в 23 339 единиц. На фоне других уральских регионов Челябинская область выглядит очень неплохо. По количеству сданных жилых и нежилых зданий в первом полугодии 2024 года она занимает 2 место в УрФО. За представленный период на Южном Урале было введено в строй 5 744 здания. В Свердловской области, которая занимает по этому показателю первое место, было сдано за полгода 8894 здания. На третьем месте Тюменская область, далее следуют Ханты-Мансийский автономный округ, Курганская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.