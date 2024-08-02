В Новосибирске на Димитровском мосту заменят дорожную одежду

«С 2022 года по национальному проекту “Безопасные качественные дороги” была запущена программа по приведению в нормативное состояние искусственных сооружений. Работы проводятся не только на мостах местной сети, но и региональной, особенно на тех, где ремонт не проводился более 10 лет. Каждый год количество ремонтируемых мостов и путепроводов увеличивается. Так в 2022 году в нормативное состояние было приведено семь объектов, а в 2023 — уже 14. В текущем дорожно-строительном сезоне будут проводиться работы на 15 искусственных сооружениях. Также в 2025 планируется выполнение работ на 17 искусственных сооружениях, в 2026 — минимум на 11 объектах», — рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Игорь Миллер.