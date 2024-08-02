В Новосибирске на Димитровском мосту заменят дорожную одежду

«С 2022 года по национальному проекту “Безопасные качественные дороги” была запущена программа по приведению в нормативное состояние искусственных сооружений. Работы проводятся не только на мостах местной сети, но и региональной, особенно на тех, где ремонт не проводился более 10 лет. Каждый год количество ремонтируемых мостов и путепроводов увеличивается. Так в 2022 году в нормативное состояние было приведено семь объектов, а в 2023 — уже 14. В текущем дорожно-строительном сезоне будут проводиться работы на 15 искусственных сооружениях. Также в 2025 планируется выполнение работ на 17 искусственных сооружениях, в 2026 — минимум на 11 объектах», — рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Игорь Миллер.
Димитровский мост был введен в эксплуатацию в 1978 году, а в 2001 году проведена замена всех элементов дорожного полотна. За прошедшее время элементы мостового полотна, кроме верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, не переустраивались, поэтому слои основания подверглись сильному износу и из-за множества повреждений появились колейность и выбоины. Замена верхнего слоя дорожного покрытия будет лишь временной мерой, именно поэтому было принято решение провести полноценный ремонт слоев искусственного сооружения.
В выездном совещании также приняли участие члены Общественного совета при минтрансе Новосибирской области. «На совещаниях общественного совета, которые проводятся совместно с представителями министерства, обсуждались такие вопросы, как сроки выполнения ремонтных работ, а также качество проделанной работы. Как мы видим сегодня, исполнение поставленных задач реализуется в полном виде, все вопросы решены», — отметил председатель Общественного совета Сергей Максимов.
Сейчас на объекте проводится устройство выравнивающего слоя, выставлены ограждения. Выполняются бетонные работы. Всего на текущий дорожно-строительный год на мосту запланировано провести работы по полной замене конструкции дорожной одежды по направлению на правый берег, которые будут осуществляться поэтапно. Транспорт двигается по трем полосам в каждую сторону, которые сузили из-за ремонтных работ. Тем не менее данная схема движения помогает минимизировать зону производства работ и обеспечивает пропускную способность.
На 2025 год на Димитровском мосту планируется заменить деформационные швы и конструкции дорожной одежды по направлению на левый берег, а также провести ремонт и устройство ограждений.
Напомним, в текущем году в городе Новосибирске по нацпроекту БКД проводится ремонт на 14 улицах города Новосибирска: 25 лет Октября, Автогенная, Воинская, Тюленина, Авиастроителей, Гоголя, Урицкого, Балтийская, Демьяна Бедного, Дачная, Писарева, Выборная, Героев Революции и Учительская.