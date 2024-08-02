«Кедр» вернул мэрии Омска участок в парке имени 30-летия ВЛКСМ

Однако депимущества не мог зарегистрировать действия о прекращении аренды, так как ранее были наложены обеспечительные меры на запрет каких-либо действий с данным участком. Представитель мэрии просил снять ограничения в этой части запрета. Суд требования удовлетворил, решение ещё может быть обжаловано. Определение по делу опубликовано на сайте Арбитражного суда Омской области.