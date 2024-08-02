Курс тенге на 2 августа, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть начали снижаться, трейдеры оценивают ситуацию на Ближнем Востоке и результаты заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:14 аст 1 августа понизилась на 0,69%, до 80,28 долларов за баррель, пишет Интерфакс-Казахстан. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась в цене к этому времени на 1,04%, до 77,1 доллара за баррель. Накануне Brent подорожала на 3,5%, WTI — на 4% на новости, что глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране, куда он прибыл для посещения инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В ХАМАС возложили ответственность за нападение на Израиль.