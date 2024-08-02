Курс тенге на 2 августа, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть начали снижаться, трейдеры оценивают ситуацию на Ближнем Востоке и результаты заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:14 аст 1 августа понизилась на 0,69%, до 80,28 долларов за баррель, пишет Интерфакс-Казахстан. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась в цене к этому времени на 1,04%, до 77,1 доллара за баррель. Накануне Brent подорожала на 3,5%, WTI — на 4% на новости, что глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране, куда он прибыл для посещения инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В ХАМАС возложили ответственность за нападение на Израиль.
Металлы: стоимость золота в четверг утром впервые преодолела отметку в 2500 долларов за тройскую унцию после сохранения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США и на возрастании геополитических рисков, пишет 1prime.ru. На 22:39 аст цена декабрьских фьючерсов на золото росла на 8,20 долларов, или на 0,33% — до 2 481,20 долларов за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро понижалась на 1,82% — до 28,4 долларов за унцию.
Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 21:11 аст bitcoin торговался по 62 940,61 доллара. За последние 24 часа первая криптовалюта подешевела на 5,28%, а ее капитализация составила 1,2 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 113,49 долларов, понизившись в цене на 5,84%. Капитализация этой криптовалюты составила 374,4 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,25 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 1 августа. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 31 июля, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 31 июля.
1 австралийский доллар 309,84 тенге.
1 азербайджанский манат 280,06 тенге.
10 армянский драм 12,33 тенге.
1 белорусский рубль 145,34 тенге.
1 бразильский реал 83,91 тенге.
10 венгерских форинтов 12,94 тенге.
1 гонконгский доллар 60,74 тенге.
1 грузинский лари 176,8 тенге.
1 датская крона 68,6 тенге.
1 дирхам ОАЭ 129,25 тенге.
1 доллар США 474,71 тенге.
1 евро 511,74 тенге.
1 индийская рупия 5,67 тенге.
1000 иранский риал 11,3 тенге.
1 канадский доллар 343,35 тенге.
1 китайский юань 65,51 тенге.
1 кувейтский динар 1553,42 тенге.
1 кыргызский сом 5,65 тенге.
1 малазийский ринггит 103,94 тенге.
1 мексиканский песо 25,49 тенге.
1 молдавский лей 27,05 тенге.
1 норвежская крона 43,59 тенге.
1 польский злотый 119,09 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 126,53 тенге.
1 российский рубль 5,54 тенге.
1 СДР 630,61 тенге.
1 сингапурский доллар 354,76 тенге.
1 таджикский сомони 45 тенге.
1 тайский бат 13,35 тенге.
1 турецкая лира 14,34 тенге.
100 узбекских сумов 3,8 тенге.
1 украинская гривна 11,53 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 605,78 тенге.
1 чешская крона 20,1 тенге.
1 шведская крона 44,42 тенге.
1 швейцарский франк 541,17 тенге.
1 южноафриканский ранд 26,06 тенге.
100 южнокорейских вон 34,75 тенге.
1 японская иена 3,16 тенге.