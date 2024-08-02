МНС Беларуси: физлица начнут платить повышенный налог на премиальные авто в 2025

В Министерстве по налогам и сборам Беларуси сообщили, что физические лица начнут уплачивать повышенный налог на премиальные автомобили в 2025 году. Подробности сообщил начальник главного управления налогообложения физических лиц МНС Андрей Ковалевский, пишет БелТА.
Он напомнил, говоря про повышенный налог на премиальные авто, который, согласно Налоговому кодексу, исчисляется по ставкам, увеличенным в 10 раз, что указанная норма была введена с 1 января 2024 года, отметив, что физлица уплачивают налоги по завершении года.
— Соответственно, эта норма коснется уплаты налогов в 2025 году, — уточнил Ковалевский.
Он также пояснил, что в 2024 году ни одно физическое лицо не уплачивает повышенный транспортный налог, это будет уже в 2025 году. По завершении 2024 года налоговые органы в установленном порядке получат данные по автомобилям повышенной комфортности, с года выпуска которых прошло не более трех лет.
— Мы произведем расчеты и будем понимать, сколько людей в 2025 году будут уплачивать этот налог.
Ковалевский акцентировал внимание на том, что, согласно предыдущим данным, число подобных плательщиков будет незначительным, «и уплачивать повышенный налог они будут по действительно премиальным транспортным средствам».