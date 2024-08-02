МНС Беларуси: физлица начнут платить повышенный налог на премиальные авто в 2025

Он также пояснил, что в 2024 году ни одно физическое лицо не уплачивает повышенный транспортный налог, это будет уже в 2025 году. По завершении 2024 года налоговые органы в установленном порядке получат данные по автомобилям повышенной комфортности, с года выпуска которых прошло не более трех лет.