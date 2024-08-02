Бахчевые развалы открываются в Москве с 3 августа

«С 3 августа по 1 октября в Москве будет работать порядка 250 таких торговых точек, в том числе предусмотрено около 150 временных конструкций при магазинах. Еще более 100 нестационарных бахчевых развалов организовали по итогам аукционов во всех округах столицы. Больше всего их откроется в Южном, Юго-Западном и Западном административных округах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что бахчевые традиционно пользуются спросом у москвичей, поэтому количество точек продажи увеличивается. В 2023 году их было около 230.
«Арендная ставка на аукционе начинается всего лишь от 4 тыс. руб., более 100 точек было разыграно на инвестпортале Москвы для размещения бахчевых развалов. Таким форматом чаще всего пользуются сезонные продавцы, которые поставляют в столицу только арбузы и дыни. Есть еще точки, открывающиеся при стационарных магазинах, — в этом случае объекты размещаются на безвозмездной основе», — приводятся в материале слова руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.
Арбузы и дыни в Москву привозят из Астраханской и Волгоградской областей, Республики Дагестан, Краснодарского и Ставропольского края. Купить спелые плоды можно и на ярмарках выходного дня. В столице открыто 56 таких торговых площадок.