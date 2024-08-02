Бахчевые развалы открываются в Москве с 3 августа

«Арендная ставка на аукционе начинается всего лишь от 4 тыс. руб., более 100 точек было разыграно на инвестпортале Москвы для размещения бахчевых развалов. Таким форматом чаще всего пользуются сезонные продавцы, которые поставляют в столицу только арбузы и дыни. Есть еще точки, открывающиеся при стационарных магазинах, — в этом случае объекты размещаются на безвозмездной основе», — приводятся в материале слова руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.