Для круизов по Амуру в Хабаровске построят два судна

Генеральный директор компании «Дальневосточные экспедиции» Бахт Мавланов недавно поделился планами по развитию туризма на живописных Шантарских островах и в регионе в целом. В данный момент его компания активно реализует амбициозный инвестиционный проект на ТОР «Хабаровск». В рамках этого проекта будет построен современный завод, который займется производством маломерных судов, а также судов для рыболовецкого флота. Ожидается, что первые единицы техники будут сданы в эксплуатацию к концу 2025 — началу 2026 года, об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Амур — это наша уникальная российская река, и нам необходимо максимально раскрыть ее потенциал! Мы нуждаемся в разнообразии судов — как грузовых, так и пассажирских. Мы готовы поддерживать все смелые идеи», — отметил Дмитрий Демешин, подчеркивая важность развития инфраструктуры.
Еще одним амбициозным шагом станет строительство в 2026 году двух круизных судов типа «река-море» длиной 35 метров. Эти суда призваны не только разнообразить туристический продукт, но и подарить путешественникам незабываемые впечатления от круизов по великолепному Амуру.