Что творится с общественным транспортом в Волгограде

— В нашем посёлке Центральный-2, что в Советском районе по дороге к пос. М. Горького, своих маршрутов общественного транспорта не было никогда. Между тем посёлок бурно развивается, он уже превратился в целый микрорайон, — рассказала жительница Волгограда, общественный деятель Татьяна Шибченко. — Теперь, чтобы от моей части посёлка добраться до ближайшей остановки общественного транспорта, нужно пройти пешком около двух километров и выйти на «ростовскую» трассу. Внутрь самого посёлка мэрия запускать отдельный автобусный маршрут отказывается — транспортники указывают, что внутрипоселковые дороги ненормативной ширины. В итоге мы в тупике.