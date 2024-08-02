Что творится с общественным транспортом в Волгограде

Около десяти лет назад в Волгограде был запущен проект новой транспортной схемы. Положительные изменения налицо — обновлён подвижной состав, остановки отремонтированы, на них действуют электронные табло с расписанием. Но при всех плюсах жалоб и нареканий жителей на работу общественного транспорта по-прежнему много.
Как наладить комфортное передвижение в самом протяжённом городе России, разбирался «АиФ»-Нижнее Поволжье".
90 км пути.
Вдоль Волги мегаполис вытянулся почти на 90 км, потому не удивительно, что одни из наиболее проблемных районов областной столицы — самые отдалённые от центра, Кировский и Красноармейский. В эти места, судя по читательской почте и звонкам в редакцию, добраться по-прежнему сложно.
— В последние недели некоторые автобусные маршруты у нас словно подменили, — возмущена жительница Заканалья Валентина Попова. — Утром в будни в час пик востребованные автобусы маршрутов 55 и 2 проходят раз в 40 минут, а то и реже. А частично дублирующие их маршрутки 15а и 70 куда-то исчезли. В то же время в выходной день наблюдала в том же месте Заканалья массу автобусов, которые отправлялись в сторону центра полупустыми. Такие крайности не в пользу пассажиров…
Хватает проблем и в Центральном районе, а также в Краснооктябрьском.
— Я пыталась уехать домой на Красный Октябрь из центра 29 июля, когда на «Волгоград-Арене» проходил футбольный матч, — рассказала волгоградка Светлана Дронова. — Ждала на остановке час десять минут. Троллейбусы, маршрутки были забиты до отказа, втиснуться невозможно. Неловко было перед гостями города — при мне спортивная команда мальчишек-футболистов с тренерами, прождав более получаса, двинулась на стадион пешком под палящим солнцем…
Читательница сомневается — стоит ли такие важные события устраивать в будни, когда поток болельщиков приходится на часы пик? Почему не просчитать заранее ситуацию и не увеличить количество подвижного состава?
Этот вопрос редакция адресовала мэрии, где заверили — во время матчей на маршруты выходит дополнительный состав.
— 29 июля в день игры «Ротора» на «Волгоград-Арене» в Волгограде усиливали опорные маршруты общественного транспорта, — сообщили в администрации города. — Так, троллейбусы № 8а, 9 и 10а ходили с сокращённым интервалом. Дополнительно два электробуса ждали болельщиков, отправляющихся на юг города. Два троллейбуса № 9 и четыре автобуса подавали на остановку «Мамаев курган» — они отвозили пассажиров в Краснооктябрьский и Тракторозаводской районы. Кроме того, для болельщиков назначались дополнительные электропоезда.
Видимо, и этого тоже оказалось мало…
На машине дорого, без машины никак.
Однако в центр Волгограда и районы поблизости уехать, пусть и в давке, всё же можно. Есть места, где ситуация похуже.
— В нашем посёлке Центральный-2, что в Советском районе по дороге к пос. М. Горького, своих маршрутов общественного транспорта не было никогда. Между тем посёлок бурно развивается, он уже превратился в целый микрорайон, — рассказала жительница Волгограда, общественный деятель Татьяна Шибченко. — Теперь, чтобы от моей части посёлка добраться до ближайшей остановки общественного транспорта, нужно пройти пешком около двух километров и выйти на «ростовскую» трассу. Внутрь самого посёлка мэрия запускать отдельный автобусный маршрут отказывается — транспортники указывают, что внутрипоселковые дороги ненормативной ширины. В итоге мы в тупике.
Жителей спасает только личный транспорт. Но как быть теперь, когда в городе вводят платные парковки и всех убедительно просят пересесть на транспорт общественный?
— Тем, кто работает в центре Волгограда, теперь за парковку придется отдавать примерно 8 тыс. руб. в месяц, — говорит Татьяна Шибченко. — Для многих это ощутимо. И как быть, не понятно! Без машины никак, а с машиной накладно.
Просчитать трафик.
Регулярно власти отчитываются о новом транспорте, поступающем в город. Новые автобусы, электробусы, красивые современные трамваи — это, вне всяких сомнений, хорошо. Но почему транспорта не хватает в нужное время в нужном месте?
— В город приходит много подвижного состава по различным программам, но возникает вопрос: это расчётное количество транспортных единиц, чтобы покрыть все потребности Волгограда или отражение финансовых возможностей тех или иных программ госзакупок? — задаётся вопросом завкафедрой «Автомобильные перевозки» ВолгГТУ, кандидат технических наук Сергей Ширяев. — Но ещё встает вопрос логистики.
В волгоградском «политехе», отмечает Сергей Ширяев, существует серьёзная научная школа, где имеются апробированные методы по исследованию пассажиропотока, давно сформированы системные предложения по улучшению транспортной схемы города. Однако, по его словам, в последнее время к подобной работе местные учёные-транспортники властями города не привлекаются.
— Возможно, что профильные структуры мэрии самостоятельно всё обследуют и улучшают, — предполагает учёный. — Но насколько удачно это получается?
Отмечает Ширяев и ещё одну проблему — сбои в расписании движения можно объяснить дефицитом водителей. Проблема касается не только нашего региона, она характерна для всего ЮФО. Так, в Астрахани транспортная реформа чуть вообще не сорвалась из-за отсутствия водителей — спасло то, что за руль сели женщины.
А в Волгограде, по данным службы занятости населения, транспортные предприятия заявили о нехватке более 110 водителей. При этом сильнее всего кадровый дефицит сказался на работе МУП «Метроэлектротранс», где требуются 71 водитель троллейбуса. И если вопрос с логистикой можно решить, всё просчитав, то найти людей — проблема посложнее.
Проезд станет дороже.
С 1 августа вырастет стоимость проезда на всех видах общественного транспорта в Волгограде.
Как сообщила гордума, при оплате проезда транспортной картой «Волна» поездка обойдётся горожанам в 26 ₽, при оплате банковской картой — 32 ₽, наличными — 35 ₽ Безлимитный проездной на один из видов общественного транспорта обойдётся теперь в 1320 ₽ — 22 ₽ на одну поездку. Цена ежемесячного проездного билета на все виды транспорта «Единый безлимитный» составит 1890 ₽
В Волгограде цены на проезд остаются одними из самых низких в ЮФО.
Комментарий.
Эксперт Народного фронта по госзакупкам Эдгар Петросян:
— По планам властей Волгограда, с 8 августа многие улицы в самом центре города объявляются зоной платной парковки. Эта инициатива могла бы иметь право на жизнь, если бы общественный транспорт работал как часы. Но перед появлением зон платной парковки у нас остановили скоростной трамвай, в центр больше не добраться на обычном трамвае, поскольку одновременно решили ремонтировать улицу Краснознаменскую. Плюс к этому в новых троллейбусах и автобусах кондиционеры работают по настроению — и это в нашу-то испепеляющую жару!
Прямая речь.
Комментарий администрации Волгограда:
— В Волгограде в 2023 г. удалось обновить почти 270 единиц подвижного состава. В частности, для нужд ВПАТП № 7 закуплены 60 автобусов на сжиженном природном газе. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» для работы на опорных маршрутах Волгограда были приобретены ещё 136 автобусов большой вместимости. Одновременно закуплен 21 электробус с сопутствующей инфраструктурой.
Работа по обновлению подвижного состава продолжена и в 2024 г. — в город поступит 25 автобусов большого класса и 62 новых трамвайных вагона. При этом до 2035 г. транспортную структуру Волгограда планируется преобразовать из линейной в линейно-кольцевую, сократить в два раза время пребывания в пути пассажиров на юг города, увеличить среднюю скорость движения транспортных средств, разгрузив основные транспортные магистрали города.