«Газета.Ru» назвала семь иномарок дешевле Lada Vesta

Средняя стоимость нового автомобиля в России составляет 3,3 млн руб., при этом эксперты ожидают, что этот показатель увеличится на 10% к концу 2024 года. Казалось бы, покупатель может рассчитывать на доступность отечественных высоколокализованных автомобилей, но ценник, к примеру, «пустой» Lada Vesta составляет 1,2 млн руб., а в достойных иномарок богатых комплектациях Vesta уже стоит 2−2,4 млн руб. По актуальному курсу Центробанка это $28 тыс.