Зарплата водителей в транспорте Ростова выросла на 25% в 2024 году

Зарплата водителей городского транспорта Ростова в 2024 году выросла на четверть. Об этом сообщает сетевое издание «Дон-24» со ссылкой на минтранс региона.
«Меры позволили дополнительно привлечь к работе 80 водителей. Количество жалоб граждан на недовыпуск автобусов уменьшилось на 20%», — уточнили в ведомстве.
В 2023 году в Ростовской области наградили 64 лучших водителя. В 2024 году будут награждены по меньшей мере 35 человек.
Специальность «водитель» также вошла в число приоритетных профессий профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.
Ранее стало известно, что с проспекта Стачки уберут троллейбусы.