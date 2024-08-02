Мясо какой страны пользуется популярностью в СНГ и странах арабского мира?

Больше всего мяса произвели в Актюбинской области: 6,6 тыс. тонн — плюс 21,7% за год. В пятёрке регионов-лидеров также оказались Костанайская (6 тыс. тонн, минус 5,2%), Северо-Казахстанская (5,3 тыс. тонн, минус 1,7%), Павлодарская (5,2 тыс. тонн, плюс 21,4%) и Акмолинская (3,6 тыс. тонн, плюс 3,6%) области.
За январь-май текущего года Казахстан отправил на экспорт 27,4 тыс. тонн мяса и субпродуктов на сумму 71,8 млн долл. США. Рост экспортных объёмов в натуральном выражении составил 11,5%, в стоимостном — 8,4%.
Основной объём экспорта пришёлся на страны СНГ: 26,2 тыс. тонн продукции — на 9,1% больше, чем годом ранее. Лидирует в этом сегменте Россия: за пять месяцев — 14 тыс. тонн. Популярно мясо из РК также в Узбекистане (7,3 тыс. тонн) и Кыргызстане (4,1 тыс. тонн).
В остальные страны Казахстан отправил 1,2 тыс. тонн продукции — в 2,2 раза больше, чем в январе-мае прошлого года. Здесь основной объём пришёлся на Иран, ОАЭ, Катар, Кувейт и Саудовскую Аравию.
Розничные цены на мясо и птицу в Казахстане по итогам июня текущего года выросли на 3,8% в годовой динамике.
В том числе птица подорожала на 5,1%, свинина — на 4,5%, говядина — на 4,1%, конина — на 2%, баранина — на 1,8%. В среднем в розничных точках продаж РК конина стоила 3 тыс. тг за кг, баранина — 2,8 тыс. тг, говядина — 2,7 тыс. тг, свинина — 2,3 тыс. тг, куры — 1,5 тыс. тг.
В региональном разрезе наибольший годовой рост цен на мясо и птицу был зафиксирован в Атырауской области: на 13,7%. Далее идут Восточно-Казахстанская (на 8,7%), Акмолинская (на 8,3%), Карагандинская (на 6,3%) и Актюбинская (на 5,8%) области. Наименьшее годовое удорожание было отмечено в Шымкенте: на 0,7%. Тем временем в Алматинской области мясо и птица подешевели на 1,3% за год.
Наибольший рост потребления мяса и мясопродуктов на душу населения наблюдался в Костанайской области (на 11,9%, до 21 кг), а наибольшее уменьшение — в Актюбинской области (на 6,2% до 16,3 кг).