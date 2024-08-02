Мясо какой страны пользуется популярностью в СНГ и странах арабского мира?

В региональном разрезе наибольший годовой рост цен на мясо и птицу был зафиксирован в Атырауской области: на 13,7%. Далее идут Восточно-Казахстанская (на 8,7%), Акмолинская (на 8,3%), Карагандинская (на 6,3%) и Актюбинская (на 5,8%) области. Наименьшее годовое удорожание было отмечено в Шымкенте: на 0,7%. Тем временем в Алматинской области мясо и птица подешевели на 1,3% за год.