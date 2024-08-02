В Екатеринбурге по программе КРТ построят 12 детских садов

В Екатеринбурге по программе комплексного развития территорий построят 12 детских садов. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».
По словам главы Департамента архитектуры городской администрации Руслана Габдрахманова, в Екатеринбурге КРТ применяют с 2022 года. За два года в уральской столице запущено в работу 11 проектов: 7 по жилой и4 по нежилой застройке. Один из домов на Эльмаше уже расселен.
В ближайшие годы в рамках КРТ на 11 площадках появятся 12 детсадов на 1400 мест для дошколят.
Отметим, что в Екатеринбурге по программе частно-государственного партнерства на ВИЗе построили школу № 41.