В 9 районах Самары отремонтируют дворы и проезды многоквартирных домов

На Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок размещена информация о проведении открытого конкурса в электронной форме по определению подрядчика для ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним во всех районах Самары.
Заказчиками выступают администрации Промышленного, Кировского, Железнодорожного, Октябрьского, Ленинского, Самарского районов и Муниципальные бюджетные учреждения Советского, Красноглинского, Куйбышевского районов,
Максимальная цена общей суммы контрактов составляет 209 466 931 рубль 28 копеек. Деньги выделяются из районных бюджетов.
Подрядчик должен обновить бортовые камни, покрытие дорог и тротуаров, заменить люки колодцев, решетки дождеприемников, установить опорные кольца, вывезти на утилизацию отходы. Работы необходимо выполнить до по 1 ноября 2024 года.
Подрядчика определят 26 августа.