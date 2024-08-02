Какой курс доллара и рубля нас ожидает в августе — прогнозы экспертов

С третьей стороны, в игру вмешалась довольно сложная схема с покупкой акций «Казатомпрома» у Фонда «Самрук-Казына» для Нацфонда, опять же, для финансирования бюджета, на общую сумму в 467,4 млрд тенге. В рамках сделки валюта из НФ конвертируется в золотовалютные резервы НБРК, причем тенге для этого эмитируются, а потом Нацбанк постепенно продает валюту на рынке, соответственно, скупая тенге. К этой продаже валюты Нацбанк уже приступил, в июле из золотовалютных резервов было продано 115 млн долларов.